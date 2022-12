Witając Zełenskiego w Kongresie, Pelosi wspomniała, że jej ojciec był kongresmenem, kiedy w grudniu 1941 r. przemówienie w nim wygłosił brytyjski premier Winston Churchill. - On wzywał Amerykę, by pomogła w walce z tyranią i powiedział wtedy, że Brytyjczycy wykonują najszlachetniejszą pracę na świecie, nie tylko broniąc swoich domów, ale sprawy wolności w każdym kraju. To jest dokładnie to, co robią Ukraińcy - powiedziała Pelosi.

Wyraziła też nadzieję, że Kongres uchwali w ciągu 48 godzin nowy pakiet środków dla Ukrainy w wysokości 45 mld dol., w ramach ustawy budżetowej. Pakiet zawiera ponad 13 mld dolarów pomocy gospodarczej i ponad 20 mld pomocy wojskowej.

Zełenski zapowiedział, że w swoim przemówieniu przed połączonymi izbami Kongresu zwróci się do Amerykanów po angielsku, by podziękować im za wsparcie. - To bardzo ważne, że Kongres jest przyjacielem Ukrainy - dodał.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński