Więcej zachodu ZUS będzie miał w sprawach, które trafiły już do sądów. W takiej sytuacji będzie potrzebne współdziałanie stron, zależne od etapu procesu, na jakim znajduje się dana sprawa. Do czasu prawomocnego wyroku sądu ZUS nie ma bowiem podstaw prawnych do wypłaty świadczenia. Jeśli w takiej sprawie nie odbyła się jeszcze pierwsza rozprawa, każdy ma prawo wycofać odwołanie z sądu na podstawie art. 203 kodeksu postępowania cywilnego. Sprawy komplikują się jednak, jeśli taka pierwsza rozprawa się odbyła. Wówczas do wycofania będzie potrzebne zgodne oświadczenie obu stron – ubezpieczonego i ZUS. W związku z nowelizacją przepisów uzasadnienie tego wniosku jest oczywiste i powinien on szybko załatwić sprawę.