Ale na razie większą przeszkodą na drodze do kompromisu wydaje się zagwarantowanie, żeby na bazie nowych regulacji nie stało się możliwe podważanie statusu sędziów wskazanych przez nową(to już ok. 3 tys. z 10,5 tys. orzekających w sądach). Prezydent nie chce dopuścić, by ktoś uchylał wręczane przez niego nominacje sędziowskie. Również ziobryści nie zamierzają kruszyć kopii o NSA, ale nie chcą odpuścić w sprawie testu bezstronności. Politycyw nieformalnych rozmowach z PiS mają jako głównego argumentu używać porównania aktualnych przepisów z tymi proponowanymi przez PiS. W ustawie z czerwca br. stoi bowiem, że "dopuszczalne jest badanie spełnienia przez sędziego Sądu Najwyższego (…) wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu (...)”. Z kolei w nowej propozycji pojawia się fraza: „W uzupełnieniu możliwości badania przez Sąd Najwyższy z urzędu zapewnienia prawa do sądu niezależnego, bezstronnego i ustanowionego na podstawie ustawy (...)”. I to sformułowanie „z urzędu” najbardziej niepokoi ziobrystów. "Dziś, na podstawie ustawy prezydenckiej, dopuszczalny jest test na wniosek strony. A teraz miałoby to być uzupełnione testem z urzędu. Nie ma czegoś takiego w polskim porządku prawnym. Trybunał Konstytucyjny już nieraz wskazywał, że tak nie można interpretować procedury karnej czy cywilnej, bo one nie przewidują badania statusu sędziego" - przekonuje współpracownik Zbigniewa Ziobry.