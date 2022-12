Rafał Gawin postanowił, że ceny energii elektrycznej wzrosną w styczniu średnio o ok. 45 proc. Podobna będzie skala podwyżek taryf dystrybucyjnych. Jednak na mocy przyjętych niedawno przepisów odbiorcy indywidualni, dopóki nie przekroczą ustawowych limitów rocznego zużycia (od 2 do 3 tys. kWh), zapłacą rachunki według dotychczasowych stawek.

Należąca do Orlenu firma PGNiG Obrót Detaliczny dostarczy do naszych domów gaz po cenie 200,17 zł/MWh. To taka sama stawka jak w 2022 r. Taryfa pomocna w ustalaniu rekompensaty dla PGNiG OD wzrosła do 650 zł/MWh. Będzie obowiązywała do końca marca 2023 r.

Co z cenami giełdowymi?

Na Towarowej Giełdzie Energii, po gwałtownym wzroście w listopadzie, ceny prądu z dostawą w 2023 r. ostatnio stopniowo się obniżały. Eksperci zwracają uwagę na duży spadek obrotów po zniesieniu obliga giełdowego. Mniejsza płynność przyczynia się do większych wahań cen i utrudnia wykorzystywanie rynku do zabezpieczania się przed niekorzystnymi zmianami kursów.

