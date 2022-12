Europol podał, że osoba, znajdująca się w samym centrum działalności przestępczej, została aresztowana na Wyspach Kanaryjskich. Gang jest podejrzewany o wyprowadzenie milionów euro przez konta bankowe w Europie, zanim zostały one wysłane do Hiszpanii w celu zakupu nieruchomości. Jak dotąd policja zajęła 75 zakupionych przez gang obiektów w całej Hiszpanii o łącznej wartości 25 mln euro.

"Sprawa Magnitskiego"

Kwota 219 mln euro, będąca przedmiotem oszustwa, określana jest jako "sprawa Magnitskiego". Nazwa ta pochodzi od nazwiska rosyjskiego prawnika Siergieja Magnitskiego, który zmarł w moskiewskim więzieniu w 2009 roku po tym, gdy został aresztowany po odkryciu oszustwa podatkowego na dużą skale, dokonanego przez rosyjskich urzędników, w tym z MSW. Hiszpańscy śledczy ustalili, w jaki sposób część tych brudnych pieniędzy znalazła się na hiszpańskim rynku.

"Brudne pieniądze zostały przesłane na konta bankowe, należące do grupy Rosjan"

Hiszpańska policja we współpracy z Europolem i Europejską Jednostką Współpracy Sądowej Eurojust, zidentyfikowała grupę Rosjan oraz wykorzystywane przez nich w celu przykrywki firmy fasadowe, nieprowadzące rzeczywistej działalności gospodarczej. Brudne pieniądze zostały przesłane na konta bankowe, należące do grupy Rosjan, mieszkających w Hiszpanii, aby zakupili nieruchomości lub prosto do hiszpańskich agencji nieruchomości, mających silne powiązania ze społecznością rosyjską, które kupowały obiekty w imieniu rzekomych klientów.