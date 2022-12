Reklama

Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 opublikowano już w Dzienniku Ustaw.

Wydłużenie zerowej stawki VAT na żywność

Wydłużamy stosowanie zerowej stawki VAT na żywność. Tak jak obecnie, stawką tą objęte pozostaną podstawowe produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż. Równocześnie skupiamy nasze działania na cenie energii i jej nośników oraz cenie gazu. Cały czas monitorujemy sytuację i reagujemy na szoki zewnętrzne - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska cytowana w sobotnim komunikacie MF.

Resort przekazał, że rozporządzenie przewiduje ponadto utrzymanie do końca czerwca 2023 r. stawki VAT 0 proc. na darowizny na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – przekazywanych na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie.

Obniżenie stawki produktów nawozowych

Rozporządzenie przewiduje także "obniżenie do 8 proc., na 2 lata, stawki produktów nawozowych, które przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej były opodatkowane według tej stawki".

Resort finansów przekazał, że tarcza antyinflacyjna w obecnej postaci obowiązuje do końca 2022 r. Zgodnie z nią obniżono stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

Obniżka akcyzy na prąd i niektóre paliwa

W ramach tarczy antyinflacyjnej do końca roku obowiązuje również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

Szefowa resortu finansów zapowiedziała we wtorek, że w tym tygodniu ukaże się rozporządzenie MF wprowadzające zerową stawkę VAT na żywność. Dodała wówczas, że wydłuży ono stosowanie osłony dla Polaków w zakresie podstawowych produktów żywnościowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia napisano, że "niniejszy projekt przewiduje (...) obniżenie od 1 stycznia 2023 r. stawki VAT do wysokości 0 proc. dla takich produktów pierwszej potrzeby jak podstawowa żywność". "Stawką 0 proc. byłyby zatem objęte towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, tj. objęte przed 1 lutego 2022 r. stawką w wysokości 5 proc., a następnie w ramach tarczy antyinflacyjnej – do 31 grudnia 2022 r. stawką 0 proc." – dodano.

Wśród produktów żywnościowych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT są m.in. "mięso i podroby jadalne", produkty mleczarskie czy warzywa.

W Ocenie Skutków Regulacji projektu rozporządzenia napisano, że jego celem jest także czasowe obniżenie (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.) stawki VAT do wysokości 8 proc. na towary wykorzystywane w produkcji rolnej jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw; polepszacze gleby, środki wapnujące, biostymulatory, podłoża do upraw, produkty nawozowe mieszane składające się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego; nawozowe produkty mikrobiologiczne.

"Wprowadzone w ramach tarczy antyinflacyjnej przepisy w zakresie stosowania 0-proc. stawki VAT w odniesieniu do towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej wygasają 31 grudnia. 2022 r., co oznacza powrót do stawek stosowanych dla tych towarów przed 1 lutego 2022 r. Niektóre z nich (np. nawozy, środki ochrony roślin, ziemia ogrodnicza) objęte były wtedy stawką 8 proc. niektóre jednak byłyby od 1 stycznia 2023 r. objęte stawką podstawową. Za uzasadnione zatem uznano objęcie taką samą stawką podobnych produktów o tym samym przeznaczeniu, tj. wykorzystywanych w produkcji rolniczej" – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Autorka: Aneta Oksiuta