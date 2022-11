Pierwsze dotyczy odcinka od Warszawy do linii kolejowej nr 11 (gmina Bolimów), czyli obszaru za planowanym węzłem CPK (opracowywanym w ramach oddzielnego projektu). Drugie obejmuje dalszy fragment linii aż do Łodzi, a trzecie - sieć GSM-R, czyli radiowy system łączności na potrzeby sterowania ruchem na całym odcinku, podano.

Pierwsze zadanie wykona konsorcjum Biura Projektów "Metroprojekt" wraz z Sud Architekt Polska, które dotychczas współpracowało z CPK przy projektowaniu tunelu KDP w Łodzi. Drugim elementem zajmie się konsorcjum firm Egis Poland, Egis Rail i Jaf-Geotechnika. Projekt sieci GSM-R przygotuje Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu wraz z Biurem Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych oraz firmą FONON.

Wkraczamy w kolejny etap prac. Zakres zadań obejmuje: opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowej wraz ze wsparciem technicznym i uzyskaniem decyzji administracyjnych, w tym projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, zgód wodnoprawnych, decyzji lokalizacyjnej oraz opinii na temat wartości nieruchomości. Na realizację prac wykonawcy mają 17 miesięcy, a w przypadku projektowania radiowego 3 miesiące od podpisania umów - powiedział Maciej Jagielski z Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego CPK.

Sieć kolejowa CPK

Nowy odcinek kolejowy między Warszawą i Łodzią (bez węzła CPK) będzie częścią linii kolejowej nr 85 i tzw. szprychy nr 9. Wraz z dalszym odcinkiem od Łodzi do Wrocławia i Poznania, całość będzie stanowić tzw. igrek. Na pierwszym etapie pociągi jadące tą trasą będą mogły osiągać prędkość 250 km/h (prędkość eksploatacyjna), a docelowo nawet 350 km/h (prędkość projektowa), przypomniano.

Dzięki tej inwestycji skróci się czas przejazdu między Warszawą a Łodzią do ok. 45 minut (dziś to około 70 minut). Podróżni dojadą do lotniska CPK z Warszawy w ok. 15 minut, a z Łodzi w ok. pół godziny. Po wybudowaniu całego "igreka" podróż kolejowa z Poznania do Warszawy potrwa niecałe 2 godz. (zamiast obecnie ok. 3 godz.), a z Wrocławia - 1 godz. 55 min (dwa razy krócej niż dziś).

"Rozpoczęcie przygotowawczych prac budowlanych jest zaplanowane na koniec 2023 roku. Jednym z zadań wykonawców jest uzyskanie niezbędnych do tego zezwoleń. Zasadnicze roboty budowlane na odcinku Warszawa - Łódź powinny ruszyć w 2024 roku, po uzyskaniu pozwolenia na budowę" - zakończono.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.