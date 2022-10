Zapowiadaliśmy, że będziemy rozwijać polską gospodarkę także przez wielkie inwestycje, i to wcale nie tylko Unijne, a także takie, które są wyłącznie z naszych środków - powiedział prezes PiS.

Przypomniał, że przed paroma dniami została otwarta jedna z nich, przekop Mierzei Wiślanej. Ona nie była taka wielka, ale była bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia naszej suwerenności, na własnym terytorium, bo Rosjanie chcieli to zablokować, a za komuny tego zabraniali. Zrobiliśmy to. Teraz otworzyliśmy rurociąg (Baltic Pipe), który zapewnia nam suwerenność energetyczną - dodał Kaczyński.

Kaczyński o budowie CPK

Jest to ogromne przedsięwzięcie, ten port komunikacyjny, który doprowadzi do tego, że nasz kraj straci bardzo niedobrą i degradującą dla prawie 40 milionowego narodu cechę. Cechę prowincjonalności. W Polsce, mimo rozmiarów naszego kraju i położenia w centrum Europy, nie było naprawdę wielkiego lotniska - mówił polityk.

Najpierw chodziło o lotnisko, później doszły pomysły dodatkowe, aby to był taki wielki hub. I my to budujemy, to jest ogromne, to jest sto kilkadziesiąt miliardów złotych - podkreślił Kaczyński.

Zwrócił też uwagę na inwestycje w wiatraki morskie, których, jak dodał "teraz mamy bardzo niewiele". To jest inwestycja, w której będą różne kapitały, ale główny kapitał to będą dwie wielkie firmy państwowe: Orlen i PGE Polska Grupa Energetyczna- poinformował prezes PiS.

To, co przedtem wydawało się niemożliwe, czego nie robiono i co wręcz potępiano, myśmy podjęli i dzięki temu będziemy mieć dużo więcej taniej energii, dzięki temu także będą miejsca pracy i będziemy rozwijali się technologicznie. To dotyczy także naszych przedsięwzięć związanych z energetyką atomową - podkreślił.

Dodał, że "są też inwestycje, co prawda w coraz mniejszym stopniu, w głównej mierze ze środków europejskich, i one też bardzo dobrze posuwają się do przodu".

Autor: Olga Łozińska, Elżbieta Bielecka,