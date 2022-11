"Naturalna chęć, by wykorzystać art. 4 NATO… ja też zresztą uruchamiałem go w 2014 roku, to jest mocny sygnał dla Rosji. Ale jeśli potwierdzi się, że to rakieta ukraińska, to polski rząd może narazić się na śmieszność" – powiedział były prezydent Bronisław Komorowski w Radiu ZET pytany o to, jakie działania powinna podjąć Polska po eksplozji w Przewodowie.

Wszyscy będą wtedy pytać: co wy konsultujecie - zagrożenie ze strony Ukrainy czy Rosji? – dodał Komorowski. Jego zdaniem polski rząd powinien wykorzystać "wygodną okazję” do postawienia kwestii bezpieczeństwa naszego przygranicznego pasa. Reklama Komorowski: Pan Błaszczak zapomina... Polska obronność? Pan Błaszczak zapomina, że wydawał pieniądze, które ja, jako minister obrony narodowej "załatwiłem" dla Polski poprzez przeprowadzenie ustawy o 2 proc. PKB – powiedział były prezydent. Dodał, że obecny szef MON: Bardzo dużo mówi, robi ogromne zakupy, nie wiem z czego będą płacone. Komorowski o incydencie w Przewodowie: Niepokoi mnie działanie rządu Zobacz również Komorowski: Żałuję, że przegrałem wybory. Polska byłaby inna Reklama Jakiego elementu swojej prezydentury najbardziej pan żałuje? – spytał słuchacz Radia ZET. Że przegrałem wybory. Bardzo żałuję. Polska byłaby inna – odpowiedział były prezydent. Komorowski przyznał, że m.in. przegrał dlatego, że zlekceważył Andrzeja Dudę. "Za długo rządzą, za długo kradną, za dużo kombinują, za dużo spaśli się" Komorowski uważa, że ludzie mają już dość obecnych rządzących. Za długo rządzą, za długo kradną, za dużo kombinują, za dużo spaśli się – wyliczał Bronisław Komorowski. Jego zdaniem Polacy będą oczekiwali zmiany koalicji rządzącej i Zjednoczona Prawica nic na to nie poradzi. Tylko teraz Przejdź do sklepu