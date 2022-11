Reklama

Szef NBP mówił, że "wszystkie prognozy, w tym nasza projekcja, wskazują, że dalsze spowolnienie aktywności polskiej gospodarki w kolejnych kwartałach jest pewne i znaczące". Według Adama Glapińskiego będzie to powodowało "bardzo silne ograniczenie krajowej presji popytowej". Będzie oddziaływała bardzo silnie dezinflacyjnie - ocenił.

Glapiński: RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Dokonano najsilniejszego zacieśnienia polityki pieniężnej w historii rady. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie - powiedział szef NBP. Przez jedenaście miesięcy - na każdym posiedzeniu - podnosiliśmy stopy procentowe - zaznaczył.

Zmiany w rządowej tarczy antyinflacyjnej

Adam Glapiński odniósł się na konferencji prasowej do tarczy antyinflacyjnej. Zapowiedziane zmiany w rządowej tarczy antyinflacyjnej mogą objąć ok. 50 procent siły jej dotychczasowego oddziaływania - ocenił. W krótkim okresie inflacja będzie jeszcze podbijana przez wtórne efekty wzrostu kosztów, w tym głównie kosztów energii, a także sygnalizowane zmiany w tarczy antyinflacyjnej rządu, co podał do wiadomości kilka dni temu premier. Ta tarcza ulegnie znacznemu ograniczeniu - stwierdził Adam Glapiński.

Z początkiem tygodnia premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd planuje utrzymanie zerowych stawek podatku VAT na żywność po 31 grudnia 2022 r. i rezygnację z pozostałych elementów tarczy antyinflacyjnej w jej obecnej formie. Premier podkreślił, że wiąże się to z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej, która uważa, że obniżki podatku VAT i akcyzy mogą naruszać zasady konkurencji na jednolitym rynku.

Prognoza

Jak prognozuje Adam Glapiński, inflacja w 2025 roku powinna wrócić w granice średnioterminowego celu NBP. Dodał, że w najbliższych miesiącach może jednak jeszcze wzrosnąć. Deklarował, że przyspieszenie tempa powrotu inflacji do celu wiązałoby się z wysokimi kosztami społecznymi i gospodarczymi, w tym w postaci silnego wzrostu bezrobocia. Gdybyśmy zbyt szybko chcieli powrócić do celu inflacyjnego, spowodowalibyśmy recesję gospodarczą ze wszystkimi negatywnymi skutkami, w tym z bezrobociem. Trzeba działać rozważnie - oświadczył prezes NBP.

Jego zdaniem pożądany jest stopniowy powrót inflacji do celu średniookresowego. Chcemy, aby inflacja spadała stopniowo a nie skokowo - stwierdził. Podkreślał, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej o niezmienianiu poziomu stóp procentowych to nie jest wybór między zapewnieniem stabilności cen, a jego brakiem. To jest decyzja o tempie powrotu inflacji do celu - zaznaczył Glapiński.