Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 3 listopada Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny oświadczył, że Rosja straciła na Ukrainie ponad dwukrotnie więcej samolotów niż w wojnie sowiecko-afgańskiej - 278 samolotów utraconych na Ukrainie wobec 119 w Afganistanie.

Brak przewagi powietrznej Rosji

"Choć nie jesteśmy w stanie niezależnie zweryfikować tych danych, utrzymujący się brak przewagi powietrznej Rosji jest prawdopodobnie pogłębiany przez słabe wyszkolenie, utratę doświadczonych załóg i zwiększone ryzyko w związku z prowadzeniem bliskiego wsparcia powietrznego w gęstych strefach obrony powietrznej. Jest mało prawdopodobne, by w ciągu najbliższych kilku miesięcy to się zmieniło. Rosyjskie straty samolotów prawdopodobnie znacznie przewyższają ich zdolności do produkcji nowych. Czas potrzebny na wyszkolenie kompetentnych pilotów dodatkowo zmniejsza zdolność Rosji do odbudowy bojowych zdolności powietrznych" - napisano.