"Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wynika, że w 2022 r. stale rośnie liczba zakładanych przez Ukraińców działalności gospodarczych w Polsce. Od stycznia do września 2022 r. działalność rozpoczęło 10 207 ukraińskich firm, a skokowy wzrost liczby zakładanych działalności widoczny był po wybuchu wojny. Większość zakładanych w Polsce firm była kontynuacją działalności, bowiem migranci, uciekając przed wojną do Polski, przenosili również swoje biznesy do naszego kraju"- czytamy w "Tygodniku Gospodarczym PIE".

Zaraz po wybuchu wojny, w marcu br., działalność gospodarczą w Polsce rozpoczęło 110 firm założonych przez ukraińskie kobiety, a już w kolejnym miesiącu ta liczba wzrosła o 214%. Od kwietnia do września liczba firm zakładanych przez Ukrainki rosła średnio z miesiąca na miesiąc o 22%. W sumie liczba wszystkich firm założonych przez Ukrainki do września tego roku wynosi 4193.

W tych branżach Ukraińcy w Polsce zakładają firmy

Przedsiębiorstwa ukraińskie prowadzone przez kobiety działają przede wszystkim w branżach: pozostała działalność usługowa (31%), informacja i komunikacja (11%) oraz handel (11%). "W ramach sekcji pozostała działalność usługowa aż 89% firm prowadziło działalność związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi. W ramach branży informacyjno-komunikacyjnej kobiety najczęściej zakładały firmy związane z oprogramowaniem, a w przypadku handlu - sprzedażą detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet" - czytamy dalej w raporcie.

Z kolei działalności gospodarcze zakładane przez ukraińskich mężczyzn różnią się strukturą branżową od firm zakładanych przez kobiety. Mężczyźni przede wszystkim zakładają działalności związane z budownictwem (38%), informacją i komunikacją (19%) oraz transportem i gospodarką magazynową (10%). W budownictwie dominuje wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (28% ), podano także.

W przypadku informacji i komunikacji mężczyźni najczęściej prowadzili działalność związaną z oprogramowaniem oraz doradztwem w zakresie informatyki. Z kolei w przypadku transportu i gospodarki magazynowej nowo powstałe firmy swoim profilem działalności wpisują się w transport drogowy towarów oraz działalność taksówek osobowych. W rejestrze obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którym nadano status cudzoziemca na podstawie specustawy, zarejestrowanych było 1,012 mln osób (stan na 23.10.2022 r.), z czego ok. 40% stanowiły kobiety, a 10% mężczyźni w wieku produkcyjnym. Znaczna część migrantów podjęła zatrudnienie. Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, to niemal 380 tys. osób.