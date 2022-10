Za to niezależnie od miejsca zamieszkania, preferencji partyjnych czy wykształcenia zawsze co najmniej połowa z nas wskazuje, że głównym sojusznikiem wojskowym Polski są Stany Zjednoczone. Ogółem tego zdania są prawie trzy czwarte Polaków, a wśród głosujących na PiS jest to aż 95 proc. Na drugim miejscu w tym rankingu jest Wielka Brytania, ale ją wskazało tylko nieco ponad 5 proc. biorących udział w sondażu. Za to Francji w tej kategorii nie wskazuje nikt. 2,3 proc. wskazuje na Niemcy, niewiele mniej na Ukrainę. Warto podkreślić, że w porównaniu z USA są to liczby wręcz pomijalne. Biorąc pod uwagę, że w Polsce obecnie jest ok. 10 tys. żołnierzy zza Atlantyku, a Brytyjczycy od lat współtworzą batalionową grupę bojowąi w zakresie produkcji uzbrojenia rozwijamy z nimi współpracę, taki wynik w żaden sposób nie dziwi.