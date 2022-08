"26 pojazdów MRAP Cougar 4x4 trafiło do 18. Batalionu Dowodzenia Żelaznej Dywizji. Część z nich już uczestniczy w ćwiczeniu. Kolejne Cougary wkrótce trafią do jednostek na wschodzie Polski" - napisał Błaszczak we wtorek na Twitterze.

W sierpniu zakończył się kurs dla kierowców z 18. Dywizji z obsługi i napraw tych samochodów. Pojazdy otrzymały polskie systemy łączności, zostały też przemalowane, by przystosować ich barwę do warunków w Polsce.

Umowę na zakup z 300 używanych pojazdów o zwiększonej odporności przeciwminowej klasy MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) typu Cougar 4x4, pochodzących z nadwyżek amerykańskiego wojska, MON podpisało w grudniu ub. r. Wartość kontraktu wyniosła 27,5 mln dolarów.

Cougar

Cougar należy do najlżejszej kategorii pojazdów MRAP, jest przeznaczony do konwojowania i patrolowania oraz transportu żołnierzy obsługujących broń zespołową. Przewozi do 6 osób (dwie osoby załogi, czterech żołnierzy), jego odporność na miny wynosi 7 kg TNT pod kadłubem i 14 kg TNT pod kołem. Masa całkowita Cougara 4x4 to ponad 17 t, a jego ładowność to ponad 2,5 tony.