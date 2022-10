Fundacja Instrat w udostępnionej nam analizie wskazuje: „to nie energetyka, ale górnictwo stanie się głównym wygranym na wzroście cen prądu”.

Ceny węgla na krajowym rynku

Jak podaje, kopalnie węgla kamiennego wynegocjowały sobie wzrost cen sprzedaży nawet powyżej 40 proc., a do tego wysokie korekty za dostarczony w poprzednich miesiącach surowiec. Polska Grupa Górnicza w odpowiedzi dla nas przekonuje jednak, że oferuje najtańszy węgiel dla polskiej energetyki i ciepłownictwa. Ocenia też, że mamy do czynienia z „medialną nagonką na krajowe górnictwo”.

Anna Senderowicz, ekspertka PKO BP, zauważa, że od początku 2022 r. ceny węgla na krajowym rynku systematycznie rosły, jednak ta dynamika była niższa w porównaniu z rynkami światowym. Jak wskazuje ekspertka, był to efekt renegocjacji przez krajowych dostawców węgla wcześniej zawartych umów oraz zwiększenia udziału surowca importowanego w zaopatrzeniu producentów energii. Jej zdaniem znacząco podniesie to koszty działalności producentów prądu i ciepła.

Jest to problem szczególnie dla ciepłowni, które od lat funkcjonują na granicy rentowności. Droższy węgiel uderzy także w marże zasilanych nim elektrowni. Tymczasem, jak zauważa Senderowicz, pierwsza połowa 2022 r. była bardzo korzystna dla branży elektroenergetycznej. Na problem tego, że w Polsce nie funkcjonuje transparentny obrót węglem kamiennym, zwraca uwagę Krzysztof Mazurski, dyrektor w Energy Solution. –

Nie mamy, jak dla rynku gazu ziemnego czy energii elektrycznej, notowań kontraktów terminowych. PGE czy PGG, i nie tylko one, mogą tym samym żonglować łączonym poziomem marży związanej z wydobyciem węgla i wytwarzaniem energii elektrycznej. Często po zmianach z ostatnich lat są to spółki zintegrowane, co dodatkowo może sprzyjać takim ruchom – wskazuje. Zdaniem Fundacji Instrat „najbardziej logicznym rozwiązaniem byłoby po prostu przymusowe obniżenie ceny sprzedaży zarówno węgla, jak i prądu z węgla” do kosztu wytworzenia wraz z rozsądną marżą.

