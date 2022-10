Reklama

Spędziłem czas na rynkach finansowych, wiem jak wyglądają optymalne warunki i jak "perfect storm, z czym mamy do czynienia dziś – powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej w Łasku Morawiecki.

Morawiecki: Spójrzmy na turbulencje w Wielkiej Brytanii...

Spójrzmy na turbulencje w Wielkiej Brytanii – jednak i tam rząd musiał doprowadzić do przewartościowania swojej strategii. Także my doprowadzamy do przebudowy polityki, żeby inwestorzy z całego świata mieli pewność (że mają do czynienia z gospodarką, która dobrze się rozwija, a finanse państwa są stabilne – red.) – podkreślał premier.

Reklama

Premier: Będziemy organizować aukcje, kiedy będą do tego warunki

Będziemy organizować aukcje, kiedy będą do tego warunki. (…) Reorganizujemy naszą politykę – nasz system finansów publicznych jest stabilny, mocny – mówił premier.

Morawiecki: Inwestorzy dostrzegą naszą politykę

Morawiecki podkreślał, że już dziś rząd ma zapewnione 30-35 proc. środków potrzebnych do finansowania potrzeb pożyczkowych na przyszły rok.

Także nasze działania łagodzące inflację tak organizujemy, żeby lwią część kosztów poniosły przedsiębiorstwa energetyczne, a nie budżet – podkreślił premier.

Inwestorzy dostrzegą naszą politykę – dodał Morawiecki.

WIĘCEJ O OBLIGACJACH CZYTAJ NA GAZETAPRAWNA.PL>>>