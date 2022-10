Reklama

Poseł klubu PiS Jadwiga Emilewicz w środę w rozmowie z PAP.PL powiedziała, że w Zjednoczonej Prawicy brakuje dziś podmiotu "ideowo bliskiemu dawnego Porozumienia, brakuje nieco konserwatywno-liberalnej twarzy".

Zasługi Gowina

Bardzo ubolewam, że projekt Porozumienie się rozpadł. W koalicyjnym, prawicowym bycie jest bardziej konserwatywno-narodowa Solidarna Polska, było konserwatywno-liberalne Porozumienie, które zajmowało się nieco innymi sprawami, odcieniami i dzisiaj takiego elementu w tej układance moim zdaniem brakuje - oceniła.

Emilewicz podkreśliła, że politycznie szefowi Porozumienia Jarosławowi Gowinowi zawdzięcza wszystko. To był w bardzo dużej mierze jego projekt, aby mnie zachęcić do polityki - mówiła.

Dalsze plany Gowina

Była wicepremier została zapytana również o dalsze polityczne plany Gowina, który we wrześniu uczestniczył w zorganizowanym przez byłych prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego spotkaniu liderów opozycji. To, czym dziś jest Porozumienie w Sejmie, to powiedziałabym, że to jest byt, którego nie ma, który nie istnieje. Nie wiem, jakie rozmowy prowadzi pan Jarosław Gowin, z kim i czy znajdzie się na listach, naprawdę trudno mi o tym rozmawiać. To nie są moje rozmowy i dzisiaj dzieli nas bardzo dużo - stwierdziła.

Zjednoczoną Prawicę tworzą dziś PiS i SP. Do sierpnia 2021 r. w skład koalicji wchodziło także Porozumienie Jarosława Gowina.

Bezpartyjność Emilewicz

Emilewicz od 26 września 2020 r. jest bezpartyjnym posłem zasiadającym w klubie PiS. Wcześniej należała do Porozumienia. Swoją decyzję o odejściu z partii uzasadniła coraz częstszą różnicą zdań z politykami ugrupowania, w tym prezesem Jarosławem Gowinem.

Cała rozmowa jest dostępna TUTAJ.

Autor: Adrian Kowarzyk