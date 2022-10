Podczas konferencji prasowej we wtorek Szymon Hołownia poinformował, że członkowie jego partii od rana odwiedzają biura posłów koalicji rządzącej i przyklejają na drzwiach lokali "faktury za rządy PiS".

Faktury dla PiS

Od rana nasi aktywiści przyczepiają tę właśnie fakturę, którą wystawiamy rządom Zjednoczonej Prawicy na biurach posłów PiS i Solidarnej Polski, żeby im przypominać, pokazać skalę tego co robią, żeby rozliczyć się z nimi za to co nam zabrali"- mówił Hołownia.

W wystawionej przez Hołownię fakturze za rządy PiS do zapłaty jest łącznie 318,67 mld zł. Na tę kwotę składają się koszty związane z m.in. nowymi instytutami państwowymi, karami za Turów, karami za Izbę Dyscyplinarną, wyborami kopertowymi, KPO, CPK i budową Pałacu Saskiego.

To potężne pieniądze, które Zjednoczona Prawica przejadła albo za chwile przeje, zmarnotrawiła, wpuściła w system politycznej korupcji albo w nieudolny sposób wydała. Te pieniądze są dzisiaj Polakom potrzebne. Dlatego dzisiaj wystawiamy fakturę PiS-owi i mówimy: +Oddajcie nam dzisiaj nasze 300 mld zł. Niech one pomogą nam przejść suchą nogą przez ten kryzys, w który brniemy coraz głębiej - powiedział Hołownia.

Jak dodał, Polska 2050 w akcie obywatelskiego gniewu wychodzi do polityków obozu rządzącego, żeby powiedzieć: Zacznijcie od siebie, zacznijcie na Boga oszczędzać, zacznijcie zaciskać pasa+. Obiecaliście Polakom dobrobyt, a w zamian mamy rozpasanie w wydatkach, pompowania pieniędzy do sowich środowisk, marnotrawstwo pieniędzy nie tylko na nietrafione projekty, ale też na kary, które musimy płacić za politykę tego rządu - mówił polityk.

autor: Mateusz Mikowski