Wczoraj w Sankt Petersburgu gościł prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To pierwszy przywódca państwa należącego do Rady Współpracy Zatoki Perskiej, który odwiedziłpo rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Do Rosji udał się z inicjatywą mediacji pomiędzy Moskwą a Kijowem. "Będzie próbował rozbroić europejską wojnę" – informował były szef dubajskiego departamentu finansów Nasser Al Szajk. Podczas spotkania Putin dziękował ibn Zajidowi za odgrywanie ważnej roli w regionie. Podkreślił też, że Moskwa chce, aby rynki energetyczne były zrównoważone między podażą a popytem i dąży do stabilizacji w tym sektorze. – Nasze działania nie są w nikogo wymierzone – przekonywał.