W wydanym w poniedziałek oświadczeniu, Menendez stwierdził, że Arabia Saudyjska, doprowadzając do ograniczenia wydobycia ropy przez kartel OPEC+ de facto wsparła finansowo rosyjską inwazję na Ukrainę.

Stany Zjednoczone muszą natychmiast zamrozić wszystkie aspekty naszej współpracy z Arabią Saudyjską, w tym jakąkolwiek sprzedaż broni i współpracę wojskową poza tą, która jest absolutnie konieczna do ochrony interesów i personelu USA. Jako przewodniczący senackiej komisji spraw zagranicznych nie dam zielonego światła na jakąkolwiek współprace z Rijadem, dopóki Królestwo nie przemyśli swojej pozycji względem wojny na Ukrainie. Dość tego - stwierdził

Sprzedaż broni obcemu państwu zwykle wymaga akceptacji przez Kongres, zaś szef komisji spraw zagranicznych ma w tym kluczową rolę, w praktyce posiadając prawo weta. Jak ocenił Menendez, w obecnej sytuacji nie ma miejsca, by grać na dwa fronty. Albo wspiera się resztę wolnego świata, by próbować powstrzymać zbrodniarza wojennego przed brutalnym wymazaniem całego kraju z mapy świata, albo się wspiera jego. Królestwo Arabii Saudyjskiej wybrało to drugie w fatalnej decyzji motywowanej przez swój gospodarczy interes - stwierdził senator.

Menendez już raz próbował zamrozić współpracę

Polityk Demokratów już w 2019 r. wraz z grupą senatorów obydwu partii próbował powstrzymać sprzedaż broni dla Arabii Saudyjskiej po zabójstwie saudyjskiego opozycjonisty Dżamala Chaszodżdżiego. Wówczas jednak nie był szefem komisji, a przyjęte przez Senat poprawki zostały zawetowane przez prezydenta Trumpa.

Decyzja OPEC+, która ma doprowadzić do wzrostu cen ropy naftowej, spotkała się z ostrymi reakcjami kongresmenów Demokratów, wielu z których wezwało do przemyślenia sojuszu z monarchią. Przedstawiciele administracji Joe Bidena, w tym sam prezydent, wyrazili swój zawód rolą Saudów, ale jednocześnie podkreślali wagę związków z Rijadem dla regionalnego bezpieczeństwa.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński