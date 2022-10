"To wszystko jest postawione na głowie. Jak całe państwo PiS. To państwo PiS w pigułce. Najchętniej PiS wszystko przerzuciłby na samorządy i zrzucił z siebie całą odpowiedzialność" – mówił w Radiu ZET były przewodniczący PO, Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem, "samorządy nie są od tego, bo to państwo musi zapewnić trwałe, stałe dostawy węgla". "Rząd chce przekonać opinię publiczną, że to nie oni są winni sytuacji z węglem, tylko samorządy, które nie chcą go rozwozić po domach. To absurdalne" - ocenia polityk Platformy..

Grzegorz Schetyna został zapytany o dostawy węgla, jak Platforma Obywatelska dojdzie do władzy. Nie będzie kłopotu z dostawami węgla. Trzeba to egzekwować od obecnych rządzących – stwierdził. Dopytywany czy zagwarantuje, że z PO u władzy prąd będzie tańszy odpowiedział "zdecydowanie tak". Zdaniem Schetyny "prąd musi być tańszy, a rosnące ceny muszą być blokowane przez politykę państwa". Państwo jest po to, by gwarantować bezpieczeństwo, także energetyczne – ocenił polityk Platformy. Musimy przygotować ochronę dla mieszkańców. Trzeba się dobrze zastanowić, w jaki sposób uderzyć w marżę firm – powiedział Schetyna. "Możliwe są najbardziej czarne scenariusze" W tym szaleństwie dyktatora, który traci poczucie pewności siebie, którego rzeczywistość demoluje cały światopogląd, rzeczywistość go upokarza, wielka kompromitacja - twierdzi polityk. Pytany o możliwość zlecenia zamachu, w którym zginęła córka Dugina przez ukraińskie władze odpowiedział: Ta informacja jest "szokująca" Nie chcę dziś jednoznacznie stwierdzić, bo Kijów nie potwierdza – komentuje Schetyna.