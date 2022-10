Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw., podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. "W ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r., proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany te będą polegały w szczególności na: - podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do 1 588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i 1 191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł" - czytamy w wykazie.

Reklama

Wskazano, że "proponowane rozwiązanie zapewnia zachowanie realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach".

Wskaźnik waloryzacji zapisano też w projekcie budżetu

Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 113,8 proc. Jednocześnie proponuje się, aby gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 250 zł, podano także. Wskaźnik waloryzacji na poziomie 113,8 proc. został zapisany w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej, który trafił do Sejmu.