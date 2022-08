Ma ona wynieść ponad 13 proc. i będzie najwyższa od wprowadzenia nowego systemu emerytalnego w 1999 roku. Dla porównania tegoroczna waloryzacja wyniesie jedynie 4,24.

Reklama

Podwyżka emerytur i rent

Najważniejszy powód tak wysokiej planowanej podwyżki w 2023 r to inflacja, bowiem wzór na podwyżki rent i emerytur zakłada rosną one o wskaźnik inflacji z poprzedniego, a więc w tym przypadku 2022 roku i co najmniej 20 proc przeciętnego wskaźnika wzrostu płac. Jak widać po wskaźniku waloryzacji rząd spodz rząd spodziewa się, że w tym roku inflacja będzie dwucyfrowa.

O ile wzrosną renty i emerytury?

Reklama

Jak podwyżka będzie wyglądała w praktyce? Minimalne świadczenie wzrośnie z 1338 zł do ponad 1500 czyli o ponad 180 zł. Z kolei przeciętnie wypłacana emerytura, która w okresie od stycznia do lipca wyniosła 2844 zł zwiększy się do ponad 3200 zł, czyli o około 400 zł.

Więcej wyliczeń na poniższej grafice. Trzeba jednak pamiętać, że podany wskaźnik jest prognozą, a faktyczną wielkość poznamy w lutym przyszłego roku i będzie ona ustalona na podstawie wskaźników podanych przez GUS za 2022 r.