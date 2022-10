716 tys. 702 pasażerów skorzystało we wrześniu z usług lotniska Kraków Airport. Jest to o 11 proc. mniej w stosunku do przedpandemicznego września 2019 r., ale już o 67 proc. więcej w stosunku do września 2021 r. Łącznie od początku br. port obsłużył ponad 5,43 mln osób.

Jak przypomniał w poniedziałek prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice Radosław Włoszek, na wrześniowy wynik wciąż miały wpływ loty na typowo wakacyjnych kierunkach oraz przyloty turystów zagranicznych chcących zwiedzić Kraków i Małopolskę. Letnia siatka połączeń na krakowskim lotnisku będzie obowiązywać jeszcze przez dwa tygodnie. Reklama Sezon Zima 2022/2023 Kraków Airport obsłużył pięciomilionowego pasażera w tym roku Zobacz również Obecnie branża lotnicza szykuje się już do otwarcia sezonu Zima 2022/2023, mając na uwadze wyzwania, jakie ją czekają, oraz oczekiwania pasażerów - dodał Włoszek. Według informacji podanych w poniedziałek przez władze lotniska we wrześniu z usług portu skorzystało 716 tys. 702 pasażerów, czyli o 67 proc. więcej w stosunku do września 2021 r. (o 11 proc. mniej w porównaniu do września 2019 r.). Reklama Drugie lotnisko w Polsce Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W okresie styczeń-wrzesień 2022 lotnisko obsłużyło ponad 5,43 mln osób. W całym ubiegłym roku krakowski port przyjął prawie 3,1 mln pasażerów. Rok wcześniej było to blisko 2,6 mln osób. W 2019 roku - ostatnim przed pandemią - z usług portu skorzystało ponad 8,4 mln podróżnych. W obowiązującym letnim rozkładzie lotów Kraków Airport znalazły się 43 połączenia do 99 miast w 33 krajach. Oferuje je 20 linii - zarówno przewoźnicy tradycyjni, jak i niskokosztowi. Autor: Rafał Grzyb Piotr Kozłowski Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję