Od początku czerwca na europejskich lotniskach - m.in. w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, londyńskim Heathrow, a także w portach we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Izraela - pasażerowie stoją w wielogodzinnych kolejkach do bramek bezpieczeństwa; opóźnione lub odwoływane są loty. To m.in. efekt braków kadrowych oraz strajków pracowników linii lotniczych i portów.

Kraków Airport "przygotowane"

Rzeczniczka Kraków Airport przekazała PAP, że lotnisko w stolicy Małopolski jest przygotowane i na bieżąco reaguje na sytuację związaną z utrudnieniami w europejskich portach.

Zauważane opóźnienia niektórych samolotów z Hiszpanii, Włoch i Francji nie wpływają znacząco na operacyjność lotniska - powiedziała przedstawicielka Kraków Airport.

Według niej, w niedzielę został odwołany Wizzair Londyn Luton oraz Ryanair Bruksela Charlerois, a w sobotę - Easy Jet na paryskie lotnisko Charles de Gaulle.

Drugie lotnisko w Polsce

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko przyjęło prawie 3,1 mln pasażerów. Rok wcześniej było to blisko 2,6 mln osób. W 2019 roku - ostatnim przed pandemią - z usług portu skorzystało ponad 8,4 mln podróżnych.

W obowiązującym letnim rozkładzie lotów Kraków Airport znalazły się 43 połączenia do 99 miast w 33 krajach. Oferuje je 20 linii - zarówno przewoźnicy tradycyjni, jak i niskokosztowi.

Autor: Rafał Grzyb