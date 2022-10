Jak wyjaśnił, jeden z nich - wielozadaniowy okręt do patrolowania dna morza - zostanie zakupiony przed końcem tego roku, po czym zostanie przystosowany w Wielkiej Brytanii do tych zadań, a do służby wejdzie pod koniec przyszłego roku, natomiast drugi zostanie zbudowany w Wielkiej Brytanii i będzie zabezpieczał wszystkie potencjalne wrażliwe sfery na dnie morskim.

"Rosja odpowiedzialna za uszkodzenie Nord Stream"

Wallace powtórzył opinię wyrażoną dzień wcześniej przez premier Liz Truss, że to Rosja jest odpowiedzialna za uszkodzenie gazociągów Nord Stream.

W środę dowódca brytyjskich sił zbrojnych admirał Tony Radakin w rozmowie z "Daily Telegraph" ponownie ostrzegł, że Rosja może zaatakować podmorską infrastrukturę krajów zachodnich, taką jak kable telekomunikacyjne lub rurociągi - albo też satelity w przestrzeni kosmicznej.

Z Birmingham Bartłomiej Niedziński