Kaczyński podkreślił podczas spotkania z mieszkańcami Stargardu (Zachodniopomorskie), że "różnego rodzaju deweloperskie interesy" uniemożliwiły realizację programu Mieszkanie Plus.

W gruncie rzeczy ten program potrzebował wolnych terenów do budowy mieszkań - powiedział. Okazało się, że mamy do czynienia z takim stanem, że uzyskanie terenów, mimo, że należą do jednostek państwowych, jest niezwykle trudne - wyjaśnił.

W Polsce brakuje mieszkań

Dodał, że rząd musi sobie z tym dać radę, bo w Polsce ciągle brakuje przynajmniej 2-3 mln mieszkań do europejskiego poziomu.

Według Jarosława Kaczyńskiego, to właśnie ten problem ma wpływ na to, że w Polsce rodzi się za mało dzieci.

Szef PiS zapowiedział, że do wyborów przedstawi nowy program, ale też będzie dużo kontynuacji.