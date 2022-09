Nie ma lepszego momentu, by odnowić Europę, jak ten, w którym dzisiaj się znaleźliśmy. To najlepszy moment, by odnowić Europę - przekonywał Hołownia w trakcie swego przemówienia.

Reklama

Hołownia o Ukrainie

Nawiązał jednocześnie do sytuacji w Ukrainie i podkreślał, że to najważniejszy moment w historii Europy od wielu lat. Z lekcji, którą zafundował nam Putin - brutalnej, bezwzględnej - musimy wyciągnąć dokładnie te same wnioski, jakie Europa wyciągnęła po tym, kiedy brutalną i bezwzględną lekcję zafundował jej osiemdziesiąt parę lat temu Hitler - powiedział. Podkreślał, że stoimy przed dokładnie takim samym wyzwaniem.

Mówił również, że jako Polacy nie musimy aspirować do bycia Europejczykami, ponieważ "jesteśmy Europą". My, Polska, nie jesteśmy w Unii Europejskiej, my jesteśmy Unią Europejską - podkreślał. Zaznaczył, że współtworzymy Europę i mamy na nią wpływ. Polska jest nierozłączną częścią Europy - dodał.

Reklama

Autor: Daria Kania