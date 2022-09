Hołownia podczas konferencji prasowej w Chełmie (woj. lubelskie) otworzył mobilną konwencję partyjną, która odbywać się będzie pod hasłem "Cztery słowa: Polska", a jej pierwszym słowem jest "równość".

Reklama

Równy dostęp do edukacji

Lider Polski2050 wyjaśnił, że słowo "równość" pojawia się podczas konwencji na Lubelszczyźnie, ponieważ w tym regionie, tak jak na Podkarpaciu, niesprawiedliwość i nierówność w dostępie do szkoły, lekarza i pracy są najbardziej dotkliwe.

Według Hołowni, w dzisiejszej Polsce to miejsce urodzenia decyduje o tym, jaka będzie przyszłość dziecka, do jakiej szkoły pójdzie i na jakie uniwersytety będzie mogło się dostać. Zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia dzieciom w całej Polsce równego dostępu do edukacji i nauki języka angielskiego.

Reklama

Dzisiaj polskie dzieci potrzebują wiedzy historycznej, ale żeby pójść w przyszłość potrzebują po podstawówce mieć płynny angielski, żeby dogadać się ze światem, żeby w pełni móc z tego świata skorzystać. I my do tego doprowadzimy, że ten płynny angielski po podstawówce polskie dzieci będą umiały - zadeklarował.

Ustawa o dodatku węglowym "niemoralna"

Jako przykład nierówności w Polsce podał dodatek węglowy, który jego zdaniem, ani nie jest równy, ani sprawiedliwy. Przypomniał, że koło parlamentarne Polska 2050 głosowało przeciwko ustawie o dodatku węglowym, a samą ustawę nazwał niemoralną. Dlatego, że ona sprawia, iż najbiedniejsi ze swoich podatków sponsorują najbogatszym 3000 zł, które oni dostaną do kieszeni - powiedział. Ocenił, że ludzie powinni dostać więcej pieniędzy na ogrzewanie mieszkań, ale tylko ci najbardziej potrzebujący.

Reklama

Hołownia zapewnił, że Polska 2050 "nie jest partią od narzekania", ma bardzo konkretny program i przygotowuje rozwiązania dotyczące zdrowia, edukacji, praworządności, zmian klimatycznych, rolnictwa i obronności.

Mówiąc o przygotowaniach do nadchodzących wyborów parlamentarnych stwierdził, że podczas mobilnych konwencji w poszczególnych regionach będzie przedstawiał wyborcom "kandydatów na kandydatów na posłów i senatorów". Na tych, którzy będą ubiegać się u was o pracę - wyjaśnił, zwracając się do zebranych.

Kandydaci na listy wyborcze

Następnie dyrektor ds. regionów stowarzyszenia Polska 2050 Agnieszka Buczyńska przedstawiła kandydatów na listy wyborcze w nadchodzących wyborach do Sejmu z okręgu nr 7: radną sejmiku województwa lubelskiego Ewę Jaszczuk i radnego miasta Kraśnik Pawła Kurka.

W poniedziałek lider Polska 2050 ogłosił "mobilną konwencję", podczas której zaprezentowani mają być kandydaci na listy ugrupowania w nadchodzących wyborach. Rozpoczynająca się we wtorek część trasy obejmie 8 województw i 12 okręgów wyborczych; rozpoczynając się od woj. lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Autor: Piotr Nowak