Na Zamku Królewskim w Warszawie w czwartek, w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, odbyła się prezentacja raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Zgodnie z raportem, ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych, co w przeliczeniu daje 1 bilion 532 miliardy 170 milionów dolarów.

Komentarz Hołowni

Sprawę skomentował w czwartek w mediach społecznościowych lider Polski 2050 Szymon Hołownia. "Kim trzeba być, żeby rozpętaną przez Niemców 1 września (1939 r.) hekatombę zagłady i idącą za nią dziesiątki milionów ofiar, wykorzystywać dziś cynicznie wyłącznie w imię utrzymania się u władzy w kraju okradanym i niszczonym przez tych samych łobuzów, którzy dziś bredzą o reparacjach?" - napisał w czwartek na Twitterze lider Polski 2050.

Przyznał, że "oczywiście wojna nie została rozliczona". "Oczywiście, że powinniśmy o tym z Niemcami rozmawiać. Ale to, co dziś robi PiS, jest zaprzeczeniem dialogu. To wykorzystanie bólu ofiar i szarganie pamięci. To przerzucanie własnej niekompetencji na tragedię sprzed osiemdziesięciu lat" - ocenił.

Jego zdaniem, "rozpętana przez PiS antyniemiecka nagonka jest haniebna". "Hańbą jest wykorzystywanie zdjęć zamordowanych przez Niemców dzieci, żeby utrzymać się u władzy w kraju, który się osobiście sponiewierało i doprowadziło na skraj ubóstwa" - ocenił.

Dodał przy tym, że "dziś dialog toczy się na forum Unii Europejskiej, bo dziś Polska jest w zjednoczonej Europie". "Zjednoczonej właśnie w wyniku doświadczenia II wojny światowej" - podkreślił.

"To, co mówi (premier Mateusz) Morawiecki, zwyczajnie przeraża. Ci ludzie nie cofną się przed żadnym bluźnierstwem w imię własnych korzyści" - dodał lider Polski 2050.

Raport Mularczyka

Raport o stratach poniesionych przez Polskę podczas wojny został przygotowany przez funkcjonujący w poprzedniej kadencji parlamentu - od września 2017 r. - Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II wojny światowej, którym kierował poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Nad raportem pracowało ok. 30 naukowców - historyków, ekonomistów, rzeczoznawców majątkowych - oraz 10 recenzentów.

