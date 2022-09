"Prawdziwe imię Von der Leyen: szantażystka. Nie chodzi jej o praworządność, ale by rządzili ci, których chce Berlin. Dlatego nalegałem, by premier Mateusz Morawiecki nie zgadzał się na warunkowość Funduszu Odbudowy. To narzędzie do odbierania suwerenności narodom Europy" - napisał Ziobro w piątek we wpisie na Twitterze, odnosząc się do wystąpienie przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen dot. zbliżających się wyborów parlamentarnych we Włoszech.

Reklama

"Narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier"

Von der Leyen podczas debaty na amerykańskim uniwersytecie Princeton w czwartek została zapytana o wybory parlamentarne we Włoszech także w kontekście tego, że - jak zauważono - wśród kandydatów są politycy "bliscy" Władimira Putina.

Reklama

Zobaczymy wynik głosowania we Włoszech. Były też wybory w Szwecji. Jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier - odpowiedziała szefowa KE, cytowana przez agencję Ansa.

Dodała także: Moje podejście jest takie, że pracujemy z każdym demokratycznym rządem, gotowym pracować z nami.

Autor: Mikołaj Małecki