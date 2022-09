Putin z całą pewnością oszukał swoich obywateli. Już na samym początku, najpierw definiując Ukrainę, jako potencjalnego agresora, później nazywając wojnę operacją specjalną. Brnie dalej w to kłamstwo dekretem o mobilizacji - powiedział w Radiu ZET Ociepa.

Miało być szybkie zwycięstwo, to również się Putinowi nie udało. Na wielu odcinkach frontu Rosjanie się wycofują. Ogłoszenie mobilizacji jest potwierdzeniem informacji, które mamy, że Ukraina te wojnę wygrywa. Nie tylko w przestrzeni informacyjnej, moralnej. Bankructwo Rosji dyplomatycznej jest bardzo dotkliwe - dodał.

"Referenda, to jest najbardziej niebezpieczne"

Bankructwo Rosji dyplomatyczne, jest bardzo dotkliwe. Referenda, to jest najbardziej niebezpieczne. Jeżeli to referenda o przyłączeniu, to Rosja te ziemie będzie uważać za swoje. To będzie dawać pretekst do sięgnięcia po doktrynę wojenną do obrony własnego terytorium i obywateli – powiedział Marcin Ociepa w Radiu ZET.

Polityk był pytany, o to, jak będą wyglądały nowe sankcje przygotowywane przez Polskę i kraje bałtyckie.

To cały czas jest rozszerzanie sankcji gospodarczych, szczególnie tych odcinających Rosję od dostaw półproduktów, które sprawiają, że rosyjska gospodarka staje się upośledzona. One mają wykręcać ręce gospodarce zbrojeniowej Rosji – odpowiedział Ociepa.

Chodzi o to, żeby sankcje zostały przyjęte przez pozostałych członków wspólnoty. To wymaga uzgodnień. Nasza dyplomacja przygotowuje pakiet, wspólnie z KE będziemy musieli przekonać pozostałe państwa członkowskie. Kwestia sankcji, nie jest taka oczywista na zachodzie - dodał.

Czy Polska jest bezpieczna?

Ociepa był pytany o kwestię bezpieczeństwa Polski. - Jesteśmy bezpieczni - powiedział polityk w Radiu ZET.

Dlatego, że zwiększaliśmy od 2015 liczebność sił zbrojnych, dokonywaliśmy zakupów. Jesteśmy członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, który udowodnił swoje szybkie działanie, że jest to sojusz w praktyce – mówił Marcin Ociepa.