To lokatorzy mieszkań wyposażonych w elektryczne kuchenki, użytkownicy pomp ciepła, ale przede wszystkim ogrzewający domy elektrycznością. Dla tych ostatnich rząd szykuje dodatek; z naszych informacji wynika, że ma wynosić 1 tys. zł.

Rząd szykuje nowe rozwiązania

To jednak - jak mówią fachowcy - nie rozwiąże problemu, bo tym są wysokie ceny. Dlatego w ich ocenie rządzący powinni przekonać spółki wytwarzające energię do ustalania cen dostosowanych do ponoszonych kosz- tów. Według naszych informacji rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają urealnić ceny