"To nie sondaż, to prawdziwe wyniki: cukier 92%, olej 73%, margaryna 58%, masło 45%, mąka 38%, ryż 30%. Tyle podrożały rok do roku! Wybory? Łatwiej będzie wygrać niż dożyć!" - napisał na TT szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Reklama