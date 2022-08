Gość Radia ZET wskazuje, że "klasa średnia cierpi przede wszystkim poprzez wysokie raty kredytów", ale jednocześnie zwraca uwagę, że "jest to stosunkowo wąska, niezbyt liczna grupa".

Rząd, bez większego zastanowienia, przygotował dla nich rozwiązania, które niosą za sobą daleko idące konsekwencje finansowe. To dla części tych osób było potrzebne, ale nie jestem przekonany, czy wakacje kredytowe powinny być dla wszystkich - dodaje profesor Ryszard Bugaj.

"Fala niezadowolenia"

Ekonomista w rozmowie Radia ZET został zapytany o to, kto teraz najbardziej odczuwa drożyznę, stwierdził, że "osoby z dołu drabiny finansowej". Według niego wzrost cen uderza w ich podstawy egzystencji materialnej, co może przerodzić się w "falę niezadowolenia" . Bardzo duża część emerytów jest bardzo uboga i w nich to bardzo uderzy - dodaje profesor Bugaj.

Ciemne chmury nad PiS?

Ryszard Bugaj w rozmowie mówił też o możliwych politycznych konsekwencjach aktualnego kryzysu, związanego ze skutkami inflacji. Jego zdaniem problemy w PiS zaczną się, kiedy poparcie dla partii spadnie poniżej 30 procent. Wtedy zacznie się wewnętrzny ferment - skomentował.