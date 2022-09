"Właśnie do magazynów @RARS_GOV_PL dotarła pierwsza dostawa szczepionek celowanych przeciw #OmikronBA.1 – ponad 450 tys. dawek. Kolejny, większy transport za tydzień. W przyszłym tygodniu poinformujemy o zasadach przyjmowania 4. dawki w grupie 12 plus" – poinformował szef MZ na Twitterze.

Szczepionki zaakceptowane przez Brukselę

Komisja Europejska 2 września br. dopuściła do stosowania dwie szczepionki zaadaptowane do zapewnienia szerszej ochrony przed COVID-19 – Comirnaty Original/Omicron BA.1 oraz Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1, przeznaczone do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych, które otrzymały co najmniej szczepienie podstawowe przeciw COVID-19. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl