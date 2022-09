Szef MZ był pytany w RMF FM m.in. o to, kiedy w Polsce będą dostępne zaktualizowane, "omikronowe" szczepionki. Komisja Europejska dopuściła 2 września do stosowania dwie szczepionki zaadaptowane do zapewnienia szerszej ochrony przed COVID-19. Chodzi o preparaty Comirnaty Original/Omicron BA.1 i Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1, przeznaczone do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych, które otrzymały co najmniej szczepienie podstawowe przeciw COVID-19. Wcześniej pozytywną rekomendację w tej sprawie wydał Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków.

Reklama

"Pierwsza partia w tym tygodniu"

Zwracam uwagę, że decyzja Europejskiej Agencji Leków dotyczyła szczepionek, które są przeciwko wariantowi omikron BA.1. Trwa też badanie, które jest przez Modernę dostarczane do Europejskiej Agencji Leków, dotyczące wersji BA.4 i BA.5, które są dominujące w tej chwili. Obserwujemy, co się dzieje pod kątem możliwych wersji szczepionek - powiedział minister Niedzielski. W tej chwili mamy informację, że już w zasadzie w tym tygodniu jest szansa, że przyjedzie nam - w ramach już tych dopuszczonych - pierwsza partia. Mamy bardzo ścisłą współpracę z Moderną – dodał.

Szef MZ zaznaczył, że należy się jeszcze przekonać, czy nie warto poczekać na szczepionkę przeciwko najnowszym wariantom BA.4 i BA.5. Jeżeli będzie ona dostępna w stosunkowo krótkim czasie, to zastanawiamy się, czy przypadkiem nie warto czekać. My tę informację będziemy mieli w przyszłym tygodniu. Proszę się nie niepokoić. Będziemy starali się jak najszybciej podejmować decyzję -dodał.

Reklama

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl