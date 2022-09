Polityk zapowiada również, że "niedługo dojdzie do rozmowy między prezesem Kaczyńskim a Jackiem Kurskim". Najbliższe dni to będzie czas decyzji – dodał. Grzechem byłoby nie wykorzystać jego doświadczenia w sytuacji, w której powinna obowiązywać zasada, że wszystkie ręce na pokład – przyznał gość Bogdana Rymanowskiego. Adam Bielan ocenia, że w dzisiejszych czasach jest wiele kryzysów: gospodarczy, wojenny, polityczny i dodaje, że PiS będzie walczyło w wyborach parlamentarnych "o wszystko". Nie można kogoś takiego [Jacka Kurskiego – red.] zostawić z boku, bez przydziału – skomentował polityk

Reklama

"Najbliższe tygodnie to będzie czas być może największego kryzysu"

Bielan uważa, że Zjednoczona Prawica musi poprawić "niektóre kwestie komunikacyjnie" oraz musi "dotrzeć do Polaków z informacjami jak wiele władza i rząd ZP stara się robić". Najbliższe tygodnie to będzie czas być może największego kryzysu od czasu, kiedy doszliśmy do władzy – ocenił polityk.

Temat reparacji? Bielan przypomniał, że w 2004 roku polski parlament przyjął uchwałę wzywającą rząd do rozpoczęcia prac dotyczących właśnie reparacji i dodaje, że wtedy wypowiedzi Donalda Tuska były bardziej antyniemieckie. To było zanim Tusk zawarł sojusz z Angelą Merkel, w ramach którego został wynagrodzony stanowiskiem szefa Rady UE – skomentował.