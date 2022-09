Jak słyszę teorię, że PiS chce zabijać ludzi, to łapię się za głowę, ale kojarzy mi się to ze sprawą byłego senatora Stanisława Koguta – tłumaczy w Radiu ZET Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ

Zdaniem polityka partii rządzącej jest to "dość oczywiste skojarzenie". Miał pewne zarzuty i nie było wobec niego taryfy ulgowej. On to bardzo ciężko przeżył i niestety zmarł. Myślę, że to miał na myśli pan prezes – wyjaśnił Jabłoński.

Kaczyński: My karzemy tak ostro, że to kosztowało tego człowieka życie

Czy my przyjmujemy zasadę pana Neumanna, że sądy są nasze i póki jesteś w PO to ci nic nie zrobią? Nie. My karzemy naszych ludzi. Karzemy tak ostro, że nawet w jednym wypadku to kosztowało tego człowieka życie - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Mielca. CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ>>>

Zdaniem prezesa PiS jego środowisko jest pod tym względem "twarde". A że nie jesteśmy idealni, że różne rzeczy się zdarzają... No zdarzają się. Nie ma na świecie ludzi idealnych, nie ma ludzi bezgrzesznych, poza Chrystusem i Marią. I nam się różne rzeczy zdarzają, ale my na to reagujemy - zapewnił Kaczyński.