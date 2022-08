Na początku sierpnia br. Grupa Tauron podała, że czasowo został odstawiony blok energetyczny o mocy 910 megawatów w Jaworznie w związku z koniecznością przeprowadzenia pełnego procesu oczyszczenia kotła oraz odżużlacza.

Tauron w sobotnim komunikacie informował, że postój nowego bloku węglowego o mocy 910 megawatów w Jaworznie potrwa do 29 sierpnia br.

Blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. Dysponuje 15-letnim kontraktem mocowym. Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 proc. To istotny parametr, bowiem przy niższym zapotrzebowaniu na energię nie jest konieczne jego wyłączanie a potem ponowne uruchamianie. Jest to ważne przy rosnącej produkcji energii z niestabilnych źródeł odnawialnych.