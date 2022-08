W ostatnich dniach węgiel dla odbiorców detalicznych drożeje. Po podwyżce o ok. 20 proc. (od 16 sierpnia) średnia cena w sklepie PGG wynosi ok. 1,2 tys. zł za tonę – wskazuje Anna Senderowicz, analityczka PKO BP. Jak wylicza, tonakosztuje 1425 zł, a przed podwyżką było to o 400 zł mniej.