Polska Grupa Górnicza (PGG) ujednoliciła ceny sprzedaży poszczególnych sortymentów węgla we wszystkich kopalniach, podała spółka. Po zmianie średnia cena węgla opałowego w PGG wyniesie ok. 1,2 tys. zł za tonę w porównaniu do ok. 1 tys. złotych dotychczas.

"Konieczność ujednolicenia cen węgla dla gospodarstw domowych w PGG S.A. wymuszona została drastycznym wzrostem kosztów produkcji od początku 2022 r. Na rynku skokowo podrożała m.in. stal niezbędna w kopalniach do zbrojenia wyrobisk (spółka zapłaci za nią aż o 78 proc. więcej niż przed rokiem). Znacznie droższa jest także energia elektryczna i paliwa a także usługi dla zakładów górniczych. Według prognoz techniczno-ekonomicznych w PGG S.A. wydatki będą w tym roku aż o 2,4 mld zł większe niż rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.

Spółka deklaruje też, że poniesie istotnie zwiększone wydatki na działania inwestycyjne nieodzowne dla zwiększania produkcji i sprzedaży węgla opałowego dla sektora komunalno-bytowego. PGG wyda w tym roku na inwestycje o ponad 1,12 mld zł więcej niż rok wcześniej.

"Dominującym kanałem sprzedaży węgla opałowego dla gospodarstw domowych pozostanie powszechnie dostępny dla osób fizycznych sklep internetowy PGG S.A., w którym od początku roku do dziś w opał zaopatrzyło się ponad 170 tys. klientów. Za pośrednictwem e-sklepu do gospodarstw domowych trafiło dotąd blisko 700 tys. ton węgla. System sprzedaży w PGG S.A. będzie nadal doskonalony i rozbudowywany, aby obsłużyć jak najwięcej mieszkańców kraju zainteresowanych nabyciem opału po atrakcyjnej cenie producenta" - czytamy dalej.

PGG jest największą firmą górniczą zatrudniającą 38,7 tys. pracowników. W 2020 roku spółka wydobyła ok. 24 mln ton węgla kamiennego i zanotowała ok. 2 mld zł straty netto.