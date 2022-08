URE zaznaczył, że zmiana taryfy dystrybutora gazu uzasadniona jest wzrostem kosztów zakupu gazu na potrzeby zużycia własnego oraz wzrostem kosztów zakupu usług przesyłania gazu, który wynika z lipcowej zmiany taryfy operatora przesyłowego gazu - Gaz-Systemu. Urząd ocenił, że całkowity wzrost rachunków gospodarstw domowych - biorąc pod uwagę wzrost taryfy dystrybucyjnej oraz zatwierdzoną w grudniu 2021 r. taryfę PGNiG Obrót Detaliczny, która nie ulegnie zmianie w 2022 r. wyniesie 0,5-0,7 proc.

O ile pójdą w górę rachunki?

Według szacunków regulatora, odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu z grupy taryfowej W-1.1, korzystający z tego paliwa głównie w celu przygotowywania posiłków z tytułu zmiany zapłacą średnio o ok. 22 grosze więcej miesięcznie. Odpowiednio więcej zapłacą klienci, którzy zużywają większe ilości gazu. Np. używający gazu do ogrzewania odbiorcy z grupy W-3.6 zapłacą o ok. 2,38 zł więcej miesięcznie - ocenia URE.

Zmiana taryfy może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE - przypomniał także regulator. PSG jest spółką z grupy PGNiG i największym krajowym dystrybutorem gazu, obsługuje blisko 7 mln odbiorców.