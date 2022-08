Plany Unii Europejskiej odcięcia się od rosyjskich surowców energetycznych sprawią, że ceny węgla pozostaną długo wysokie - pisze agencja Bloomberg, omawiając analityków z Fitch Solutions. Jak bowiem tłumaczą eksperci, sprowadzanie ropy i gazu z innych państw niż Rosja sprawi, że inne, biedniejsze kraje, które nie przebiją oferty Europy, zwrócą się ku węglowi, co wywinduje jego ceny.

Reklama

Wysokie ceny węgla w nadchodzących latach

Zdaniem Fitch, to sprawi, że o ile według przedwojennych prognoz ekonomicznych, cena węgla w Australii miała sięgać 230 dolarów w tym roku i 159 dolarów w latach od 2022 d0 2026, to w tym roku będzie sięgać 320 dolarów, a w przyszłych latach spadnie tylko do 246 dolarów. Podobnego zdania co analitycy, są inwestorzy, którzy zawierają już kontrakty na kupno węgla po 233 dolary za tonę na... grudzień 2026. Wszystkie kraje, które nie mają więc swojego surowca, a ich system energetyczno-ciepłowniczy oparty jest głównie na węglu będą więc musiały utrzymać wysoką cenę za energię elektryczną