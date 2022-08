Podczas gdy Rosja zmniejsza dostawy gazu do Europy, sztucznie zwiększając ceny surowca, jej własne magazyny robią się przepełnione - podkreśla minister na Facebooku. Zauważa, że w jednym z wywiadów prognozował, iż Rosja przegra na ograniczeniu dostaw do Europy i będzie zmuszona do spalania gazu. Jak dodaje Hałuszczenko, fińskie media podają, że od tygodni widać ogromny płomień zza rosyjskiej granicy.

"Rosjanie są po prostu zmuszeni do spalania gazu"

Minister podkreśla, że wydobyty gaz trzeba gdzieś magazynować albo transportować; tymczasem zachodnie sankcje paraliżują Rosjan. I zamiast zarabiania miliardów euro na dostawach Rosjanie są po prostu zmuszeni do spalania gazu w powietrzu - konkluduje Hałuszczenko.