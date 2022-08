Pociski Kalibr zostały pierwszy raz użyte bojowo w 2015 w Syrii. Wystrzelono je z rosyjskiej fregaty i trzech korwet pływających po Morzu Kaspijskim. Potem Rosjanie używali ich przez trzy lata, zarówno do ataków na cele należące do Państwa Islamskiego, jak i do ostrzału rebeliantów walczących z syryjskim dyktatorem Baszarem Asadem. Obecnie rosyjska armia używa Kalibrów do ataków na cele cywilne w Ukrainie.

Sam pocisk ma zasięg (w wariancie eksportowym) do 300 km, a wersje przeznaczone dla rosyjskiej armii mają zasięg do 2500km. Obecnie opracowywana jest też wersja mająca zasięg 4500km. Pocisk leci do celu z prędkością poddźwiękową, jednak w końcowej fazie lotu przyspiesza do trzykrotnej prędkości dźwięku. Z jednej strony ma to utrudnić zestrzelenie rakiety, z drugiej ma zwiększyć energię wyzwoloną przy uderzeniu. Według amerykańskich ekspertów pocisk jest cztery razy szybszy i dwukrotnie cięższy od amerykańskiego Tomahawka. I tak jak amerykańskie rakiety potrafi manewrować w trakcie lotu, lecieć nad niskim terenem i da się nią sterować w czasie rzeczywistym.

Platformy startowe rakiety

W przeciwieństwie do amerykańskich pocisków Tomahawk, Kalibr może być wystrzeliwany nie tylko z dużych okrętów nawodnych czy podwodnych, ale także z jednostek typu korwety. Opracowywane są też mobilne lądowe wyrzutnie oraz wersje przeznaczone dla bombowców Tu-142. Powstaje jednak pytanie, czy zachodnie sankcje odcinające Rosję od zaawansowanych elektronicznych komponentów nie sprawią, że prace nad tymi wersjami zostaną wstrzymane, a wszystkie siły Rosja rzuci na produkcję obecnych wersji rakiet (Moskwa jest w stanie produkować około 110 pocisków tego typu rocznie).

W jakich wersjach występuje Kalibr?

Kalibry - dla rosyjskich sił zbrojnych - produkowane są w czterech wersjach. Warianty 3M54K i 54T przeznaczone są dla jednostek nawodnych i podwodnych i ich głównym celem jest zwalczanie morskich jednostek przeciwnika. Ich zasięg to około 660km, a głowica waży około 200kg. Analitycy szacują, że bezpośrednie trafienie Kalibrem mogłoby być w stanie posłać na dno jednostkę wielkości niszczyciela. Wersje 3M14K i T są z kolei przeznaczone do ataków na cele lądowe (z możliwością przenoszenia głowic nuklearnych). Ich zasięg to aż 2500km, a głowica - w przeciwieństwie do wersji przeciwokrętowej - waży ok. 450 kg. Planowana jest też wersja Kalibr-M o większej głowicy i zasięgu do 4500km.

Pociski w wersji eksportowej są używane przez: Algierię, Iran, Chiny, Wietnam i Indie. W tych wersjach ograniczono zasięgu do 300km, jednak sprzedawane są w wariantach jakich nie używa rosyjska armia. Wśród wersji eksportowych są też bowiem warianty przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych.