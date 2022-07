Wypowiedź o zawieszeniu świadczeń społecznych, by ograniczyć dopływ pieniądza na rynek to błędne słowa posła KO Tomasza Lenza, nasza linia jest jasna: nic, co dane, nie będzie zabierane - powiedział w Polsat News wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

Wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak był pytany w piątek w Polsat News o słowa posła KO i polityka Platformy Obywatelskiej Tomasza Lenza, że formą walki z inflacją mogłoby być zawieszenie niektórych świadczeń społecznych, np. 14. czy 15. emerytury, by zredukować napływ pieniądza na rynek. Bardzo błędne słowa posła Lenza, trzeba chronić najsłabszych, emeryci na pewno należą do tych kategorii. Oni nie są w stanie zwiększyć swoich dochodów, dorabiać"- powiedział Siemoniak. Nasza linia jest bardzo jasna: nic, co dane, nie będzie zabierane - podkreślił, zapewniając że nikt takich rozwiązań (o jakich mówił Lenz) nie będzie proponował.

Co powiedział Lenz?

Tomasz Lenz w TVP Info, wypowiadając się na temat inflacji, powiedział: Zastanówmy się, czy okresowo nie ograniczyć wypływ pieniądza na rynek". "Czyli może jednak zawiesić +czternastkę+, +piętnastkę+ - dodał. "Jeżeli obiecujemy +czternastkę+, +piętnastkę+, ludzie te pieniądze otrzymują, biegną do sklepu, te pieniądze wydają i znowu nakręcają inflację - mówił poseł.