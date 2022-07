Unia Europejska rozszerzyła sankcje na 10 Syryjczyków, dodając ich do czarnej listy zakładającej zamrożenie aktywów i zakaz podróżowania do UE w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Zdaniem UE, są oni odpowiedzialni za rekrutację najemników do walki u boku sił rosyjskich.

Na liście znajdują się Muhammad Al-Salti, głównodowodzący Armii Wyzwolenia Palestyny, dwóch dowódców z prosyryjskiej milicji Narodowych Sił Obronnych, były syryjski oficer wojskowy oraz dyrektor i współwłaściciel Al-Sayyad, firmy świadczącej usługi ochrony. "Łowcy ISIS" rekrutują najemników? "Grupa Wagnera odegrała centralną rolę w walkach". Jak wskazuje agencja Reutera, Unia Europejska twierdzi, że firma działająca pod nazwą "Łowcy ISIS" jest nadzorowana przez rosyjskich najemników, tzw. Grupę Wagnera, chroni rosyjskie interesy i aktywnie rekrutuje syryjskich najemników do walk w Libii i na Ukrainie. Na liście jest jeszcze jeden dowódca i trzech biznesmenów. Sankcje na Grupę Wagnera W grudniu Unia Europejska nałożyła sankcje na Grupę Wagnera oraz na powiązanych z nią Rosjan i firmy energetyczne w Syrii, oskarżając ich o tajne działania na rzecz Kremla.