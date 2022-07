Reklama

Szef Platformy Obywatelskiej ocenił, że wypowiedzi i wystąpienia szefa NBP Adama Glapińskiego są sprzeczne, i - jak mówił - "jesteśmy ofiarami niekompetentnego typa". Najważniejszą cechą prezesa NBP jest niezależność od rządu czy partii, która rządzi, powinien bronić banku przed rządzącymi. Zależność Glapińskiego od (prezesa PiS, Jarosława) Kaczyńskiego jest pełna - powiedział Tusk.

Tusk: Błędy i zaniechania Glapińskiego dotknęły każdą polską rodzinę

Jego zdaniem, błędy i zaniechania prezesa NBP oraz rządu dotknęły "każdą polską rodzinę", a jesień i zima z powodu inflacji, braku węgla, wzrastających cen, będzie bardzo trudna.

Rządzą ludzie, którzy dali sobie po 50 procent podwyżki i teraz mówią nam "ocieplajcie domy, zbierajcie chrust". To jest kabaret, to jest kabaret męczących skeczy. Minister (edukacji, Przemysław) Czarnek radzi, że trzeba jeść mniej, jak kogoś nie stać. Inna ważna osoba z PiS mówi, że jak nie stać na wakacje, to można rozbić namiot - mówił Tusk.

Tusk: Boję się tej jesieni i zimy

To tak, jakby powiedzieli: "nie mamy pomysłu, radźcie sobie sami, bo my się już zabezpieczyliśmy". Ja mam poczucie, że Polska nie jest skazana na takie opuszczenie rąk. Boję się tej jesieni i zimy - powiedział szef PO.

Pytany o wprowadzenie euro, Tusk ocenił, że w Polsce w tej sprawie jesteśmy podzieleni – zarówno społeczeństwo, jak i eksperci, natomiast przeciwna jest obecnie rządząca partia. Dodał, że nie ma wielkich szans, aby w parlamencie można było zebrać większość dla zmiany konstytucji, a to warunek wprowadzenia euro.

Szef PO zaproponował zakład

Jeden z uczestników spotkania stwierdził, że Tusk choćby trzykrotnie przejechał powiatową Polskę, to nie zdobędzie z PO nawet 20 proc. głosów. Szef PO zaproponował zakład i stwierdził, że liczy na ponad 30 proc. Osiem razy wygrałem z PiS. Jak się brałem za bary z Kaczyńskim, to wygrywałem. Potrafię też sobie radzić z zagrożeniem inflacyjnym - zapewnił Tusk.

Na pytanie, czy i kiedy uda się "naprawić w Polsce sądownictwo i podjąć walkę z inflacją", szef PO powiedział: Nie wszystko jest zepsute. Mało kto dziś w Polsce odczuwa na co dzień negatywne rządy PiS. Ja uważam, za złą władzę, która psuje relacje między ludźmi. Żyjemy w trudnym czasie. (...) Jak się uda wygrać wybory i pokonać PiS, to naprawienie m.in. relacji międzynarodowych nie zajmie dużo czasu. Upadły inwestycje, ale potrzeba do tego miliardów z KPO zamrożonych przez Kaczyńskiego i Ziobrę. Odblokuje się te pieniądze jednym telefonem.

Tusk o gazie: Na szczęście ja im te magazyny zbudowałem

Pytany, na ile wystarczy w Polsce gazu w podobno pełnych zbiornikach, Tusk odparł, że rząd w tej sprawie wykazał się refleksem i rzeczywiście w odpowiednim momencie uzupełnił gazowe rezerwy. Rząd z refleksem wypełnił zbiorniki. Na szczęście ja im te magazyny zbudowałem. Oni nadali potem imiona m.in. w gazoporcie. Ja nie chce skakać po tym rządzie z każdego powodu - zapowiedział Tusk.

autor: Roman Skiba