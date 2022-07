Mularczyk w piątek w Polskim Radiu 24 był pytany o raport o polskich stratach podczas II wojny światowej odparł: "Zmierzamy ku końcowi".

Raport o polskich stratach

Jak wyjaśnił, raport był poddany konsultacjom politycznym i eksperckim, a osoby, które go analizowały, poprosiły o uzupełnienia. Każda zmiana do raportu wiąże się później ze zmianą tłumaczenia, korektą tłumaczeń. To jest proces długotrwały - dodał.

Poseł PiS zapewnił, że "raport jest i będzie w dyspozycji opinii publicznej polskiej, także światowej w najbliższym czasie".

Musimy mieć pełną świadomość, że na tysiącu kilkuset stron ciężko zawrzeć opis wszystkich zbrodni, jakie miały miejsce na ziemiach polskich podczas II wojny światowej - podkreślił.

Mularczyk dodał, że praca nad raportem wiąże się z podjęciem wielu badań w wielu obszarach. Tłumaczył, że o ile łatwiej przygotować raport dotyczący strat materialnych, o tyle trudniej jest w przypadku wyceny strat ludzkich, problematyki dóbr kultury lub utraconego potencjału gospodarczego.

Mularczyk: Wystawienie faktury Niemcom nie jest takie proste

To nie jest takie proste wystawienie faktury Niemcom - powiedział.

Według posła PiS w sytuacji, gdy raport będzie opublikowany, będzie podany zakres spraw i wysokość potencjalnych roszczeń, może być to podstawą do działań politycznych, dyplomatycznych i prawnych.

Na uwagę, że trzy lata temu mówił o kwocie odszkodowań w wysokości 850 mld dolarów, odparł, że ta kwota pojawiła się w związku z waloryzacją raportu biura odszkodowań wojennych z 1947 roku. Jak zaznaczył, jest ona "bardzo konserwatywna i bardzo ostrożna".